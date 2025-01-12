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سعر Gabin Noosum (NOOSUM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.66K . يتم تحديث سعر NOOSUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gabin Noosum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 789.62 - تغيير سعر Gabin Noosum خلال اليوم هو -9.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 799.82M

أداء سعر Gabin Noosum (NOOSUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.17% 30 يوم $ 0 -14.04% 60 يوم $ 0 -2.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gabin Noosum (NOOSUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gabin Noosum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00590743$ 0.00590743 $ 0.00590743 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -9.17% تغير السعر (7 أيام) +4.85%

معلومات سوق Gabin Noosum (NOOSUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: