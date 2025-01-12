سعر Gabin Noosum (NOOSUM)
سعر Gabin Noosum (NOOSUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.66K. يتم تحديث سعر NOOSUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gabin Noosum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 789.62
- تغيير سعر Gabin Noosum خلال اليوم هو -9.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.82M
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خلال اليوم، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.17%
|30 يوم
|$ 0
|-14.04%
|60 يوم
|$ 0
|-2.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gabin Noosum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-9.17%
+4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.
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