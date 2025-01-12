شعار Gabin Noosum

سعر Gabin Noosum (NOOSUM)

USD

مخطط سعر Gabin Noosum (NOOSUM) المباشر

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-9.10%(1D)

سعر Gabin Noosum (NOOSUM) لليوم

سعر Gabin Noosum (NOOSUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.66K. يتم تحديث سعر NOOSUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gabin Noosum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 789.62
- تغيير سعر Gabin Noosum خلال اليوم هو -9.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.82M

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أداء سعر Gabin Noosum (NOOSUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gabin Noosum مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-9.17%
30 يوم$ 0-14.04%
60 يوم$ 0-2.68%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Gabin Noosum (NOOSUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gabin Noosum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00590743
$ 0.00590743$ 0.00590743

+0.81%

-9.17%

+4.85%

معلومات سوق Gabin Noosum (NOOSUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 25.66K
$ 25.66K$ 25.66K

$ 789.62
$ 789.62$ 789.62

799.82M
799.82M 799.82M

ما هو Gabin Noosum ( NOOSUM )

Gabin Noosum "The Grate Riplacemint" for when Boden's dimentia takes him out of the race.

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المصدر Gabin Noosum (NOOSUM)

الموقع الرسمي

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