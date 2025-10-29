معلومات سعر G8DAY (G8D) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.004584
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) --
تغير السعر (1يوم) --
تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر G8DAY (G8D) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول G8D بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـG8D على الإطلاق هو $ 0.004584، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير G8D -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق G8DAY (G8D)

القيمة السوقية $ 101.82K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.82K
إمداد دورة التداول 8.80B
إجمالي العرض 8,800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ G8DAY هي $ 101.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ G8D يبلغ 8.80B، مع إجمالي عرض 8800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.82K.