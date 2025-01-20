سعر Fyde Treasury (TRSY)
سعر Fyde Treasury (TRSY) المباشر لليوم هو USD 0.787102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TRSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fyde Treasury الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.47
- تغيير سعر Fyde Treasury خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.3113208798 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.2353642774 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.1961182660992799 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.3113208798
|-39.55%
|60 يوم
|$ -0.2353642774
|-29.90%
|90 يوم
|$ -0.1961182660992799
|-19.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fyde Treasury: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.
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