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سعر Fyde Treasury (TRSY) المباشر لليوم هو USD 0.787102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TRSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fyde Treasury الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 633.47 - تغيير سعر Fyde Treasury خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fyde Treasury (TRSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.3113208798 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.2353642774 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fyde Treasury مقابل USD هو $ -0.1961182660992799 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.3113208798 -39.55% 60 يوم $ -0.2353642774 -29.90% 90 يوم $ -0.1961182660992799 -19.94%

تحليل سعر Fyde Treasury (TRSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fyde Treasury: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.12%

معلومات سوق Fyde Treasury (TRSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: