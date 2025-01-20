سعر FX1Sports (FXI)
سعر FX1Sports (FXI) المباشر لليوم هو USD 0.00692864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FX1Sports الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K
- تغيير سعر FX1Sports خلال اليوم هو +4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ +0.00030583 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ -0.0035913129 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ +0.0009795711 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ -0.002704428314033676 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030583
|+4.62%
|30 يوم
|$ -0.0035913129
|-51.83%
|60 يوم
|$ +0.0009795711
|+14.14%
|90 يوم
|$ -0.002704428314033676
|-28.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FX1Sports: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+4.62%
+12.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FX1 Company Overview FX1 is at the forefront of revolutionizing the sports data landscape. Our vision is to establish a decentralized sports data economy, powered by cutting-edge AI and blockchain technology. We empower leagues, athletes, brands, and fans by delivering real-time, data-driven solutions with transparency and fan-driven validation. Our mission is to redefine how sports data is captured, validated, and monetized, transforming it into a secure, community-driven ecosystem.
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