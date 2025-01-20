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سعر FX1Sports (FXI) المباشر لليوم هو USD 0.00692864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FX1Sports الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.89K - تغيير سعر FX1Sports خلال اليوم هو +4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FX1Sports (FXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ +0.00030583 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ -0.0035913129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ +0.0009795711 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FX1Sports مقابل USD هو $ -0.002704428314033676 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030583 +4.62% 30 يوم $ -0.0035913129 -51.83% 60 يوم $ +0.0009795711 +14.14% 90 يوم $ -0.002704428314033676 -28.07%

تحليل سعر FX1Sports (FXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FX1Sports: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00648876$ 0.00648876 $ 0.00648876 24 ساعة مرتفع $ 0.00711308$ 0.00711308 $ 0.00711308 عالية طوال الوقت $ 0.080706$ 0.080706 $ 0.080706 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) +4.62% تغير السعر (7 أيام) +12.05%

معلومات سوق FX1Sports (FXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: