سعر FX Stock Token (FXST)
سعر FX Stock Token (FXST) المباشر لليوم هو USD 0.02208135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FXST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FX Stock Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.46
- تغيير سعر FX Stock Token خلال اليوم هو +235.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ +0.0154991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -0.0052498740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -0.0215802954 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -3.15151421661943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0154991
|+235.47%
|30 يوم
|$ -0.0052498740
|-23.77%
|60 يوم
|$ -0.0215802954
|-97.73%
|90 يوم
|$ -3.15151421661943
|-99.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FX Stock Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+235.47%
+255.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fx$tock token is a world class leading token in the most revenue generating industry, first is Gaming zone & the 2nd is Trading zone.
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