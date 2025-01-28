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سعر FX Stock Token (FXST) المباشر لليوم هو USD 0.02208135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FXST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FX Stock Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.46 - تغيير سعر FX Stock Token خلال اليوم هو +235.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FX Stock Token (FXST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ +0.0154991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -0.0052498740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -0.0215802954 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FX Stock Token مقابل USD هو $ -3.15151421661943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0154991 +235.47% 30 يوم $ -0.0052498740 -23.77% 60 يوم $ -0.0215802954 -97.73% 90 يوم $ -3.15151421661943 -99.30%

تحليل سعر FX Stock Token (FXST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FX Stock Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131773$ 0.00131773 $ 0.00131773 24 ساعة مرتفع $ 0.02219121$ 0.02219121 $ 0.02219121 عالية طوال الوقت $ 4.55$ 4.55 $ 4.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +235.47% تغير السعر (7 أيام) +255.97%

معلومات سوق FX Stock Token (FXST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: