سعر Fuzzy Lucky (BSCM)
سعر Fuzzy Lucky (BSCM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuzzy Lucky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49
- تغيير سعر Fuzzy Lucky خلال اليوم هو -2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fuzzy Lucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuzzy Lucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuzzy Lucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuzzy Lucky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.75%
|30 يوم
|$ 0
|-2.00%
|60 يوم
|$ 0
|-2.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuzzy Lucky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-2.75%
-0.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSCM is a cryptoasset introduced by Alita-AI, a platform that utilizes facial recognition technology to distribute airdrops to its users. This MEMECOIN is designed to foster community engagement and growth within the ecosystem. The token is distributed through the M-TOKEN Launch platform to users who have successfully completed facial recognition verification, aiming to incentivize participation and investment within the Alita-AI environment.
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