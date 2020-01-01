توكنوميكس Fuzion (FUZN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fuzion (FUZN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fuzion (FUZN) Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://plasma.fuzion.app/ اشتر FUZN الآن!

توكنوميكس Fuzion (FUZN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fuzion (FUZN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M إجمالي العرض: $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M العرض المتداول: $ 175.00M $ 175.00M $ 175.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.118953 $ 0.118953 $ 0.118953 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00450974 $ 0.00450974 $ 0.00450974 السعر الحالي: $ 0.00615684 $ 0.00615684 $ 0.00615684 معرفة المزيد عن سعر Fuzion (FUZN)

توكنوميكس Fuzion (FUZN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fuzion (FUZN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUZN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUZN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUZN، استكشف السعر المباشر لتوكن FUZN!

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