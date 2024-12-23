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سعر Fuzion (FUZN) المباشر لليوم هو USD 0.01653281 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.89M . يتم تحديث سعر FUZN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fuzion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K - تغيير سعر Fuzion خلال اليوم هو +14.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 174.68M

أداء سعر Fuzion (FUZN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.00215136 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.0040454033 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.0111535825 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.007978278998417585 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00215136 +14.96% 30 يوم $ +0.0040454033 +24.47% 60 يوم $ +0.0111535825 +67.46% 90 يوم $ +0.007978278998417585 +93.26%

تحليل سعر Fuzion (FUZN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuzion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01438145$ 0.01438145 $ 0.01438145 24 ساعة مرتفع $ 0.01672305$ 0.01672305 $ 0.01672305 عالية طوال الوقت $ 0.118953$ 0.118953 $ 0.118953 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +14.96% تغير السعر (7 أيام) -12.65%

معلومات سوق Fuzion (FUZN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: