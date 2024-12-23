سعر Fuzion (FUZN)
سعر Fuzion (FUZN) المباشر لليوم هو USD 0.01653281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.89M. يتم تحديث سعر FUZN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuzion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.91K
- تغيير سعر Fuzion خلال اليوم هو +14.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 174.68M
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خلال اليوم، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.00215136 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.0040454033 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.0111535825 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuzion مقابل USD هو $ +0.007978278998417585 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00215136
|+14.96%
|30 يوم
|$ +0.0040454033
|+24.47%
|60 يوم
|$ +0.0111535825
|+67.46%
|90 يوم
|$ +0.007978278998417585
|+93.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuzion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
+14.96%
-12.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fuzion is a multi-product protocol built on kujira. Fuzion dApps include Plasma, an OTC service and Pilot, a fair market launchpad. Our aim is to create products and services that make access to DeFi easy and available for all crypto users. FUZN is the governance token of the Fuzion DeFi ecosystem.
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