سعر Fuxi Dragon (FUXI)
سعر Fuxi Dragon (FUXI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuxi Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22K
- تغيير سعر Fuxi Dragon خلال اليوم هو -6.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fuxi Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuxi Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuxi Dragon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuxi Dragon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuxi Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-6.18%
+317.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FUXI token glorifies a legendary Chinese cultural hero and demigod, symbolizing the connection to nature and the divine. As a half-human, half-dragon figure, $FUXI embodies the balance between nature and humanity, inspiring reverence and admiration. His wisdom bridged the gap between heaven, earth, and humanity, making him a divine teacher. Fuxi’s legacy blends history, mythology, and philosophy, making him a cornerstone of Chinese cultural identity.
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