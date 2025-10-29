سعر FUUUUUUUUUUUUUU المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FUUU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FUUU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FUUUUUUUUUUUUUU المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FUUU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FUUU بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FUUU إلى USD:

--
----
-3.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:22 (UTC+8)

معلومات سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-3.35%

+15.00%

+15.00%

سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUUU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUUU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUUU +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.35% على مدار 24 ساعة، و +15.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,426.541542
997,889,426.541542 997,889,426.541542

القيمة السوقية الحالية لـ FUUUUUUUUUUUUUU هي $ 14.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUUU يبلغ 997.89M، مع إجمالي عرض 997889426.541542. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.65K.

سجل سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUUUUUUUUUUUUUU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUUUUUUUUUUUUUU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUUUUUUUUUUUUUU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUUUUUUUUUUUUUU مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.35%
30 يوم$ 0-59.29%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو FUUUUUUUUUUUUUU ( FUUU )

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

الموقع الرسمي

توقعات سعر FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

كم ستكون قيمة FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FUUUUUUUUUUUUUU.

تحقق الآن من توقعات سعر FUUUUUUUUUUUUUU!

عملة FUUU إلى العملات المحلية

توكنوميكس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FUUU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

كم يساوي FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) اليوم؟
سعر FUUU المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FUUU إلى USD الحالي؟
سعر FUUU إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FUUUUUUUUUUUUUU ؟
القيمة السوقية لعملة FUUU هي $ 14.65K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FUUU؟
العرض المتداول لتوكن FUUU هو 997.89M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FUUU؟
حقق FUUU سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FUUU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FUUU.
ما هو حجم تداول FUUU؟
حجم تداول FUUU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FUUU هذا العام؟
قد يرتفع FUUU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FUUU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:18:22 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

