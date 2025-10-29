معلومات سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) +15.00% تغير السعر (7 أيام) +15.00%

سعر FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUUU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUUU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUUU +1.09% على مدار الساعة الماضية، -3.35% على مدار 24 ساعة، و +15.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

القيمة السوقية $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K إمداد دورة التداول 997.89M 997.89M 997.89M إجمالي العرض 997,889,426.541542 997,889,426.541542 997,889,426.541542

القيمة السوقية الحالية لـ FUUUUUUUUUUUUUU هي $ 14.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUUU يبلغ 997.89M، مع إجمالي عرض 997889426.541542. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.65K.