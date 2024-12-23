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سعر Futureswap (FST) المباشر لليوم هو USD 0.00312489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.54K . يتم تحديث سعر FST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Futureswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.33 - تغيير سعر Futureswap خلال اليوم هو +8.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.73M

أداء سعر Futureswap (FST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Futureswap مقابل USD هو $ +0.00023672 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Futureswap مقابل USD هو $ +0.0006029234 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Futureswap مقابل USD هو $ -0.0020781084 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Futureswap مقابل USD هو $ -0.012485496533694445 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00023672 +8.20% 30 يوم $ +0.0006029234 +19.29% 60 يوم $ -0.0020781084 -66.50% 90 يوم $ -0.012485496533694445 -79.98%

تحليل سعر Futureswap (FST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Futureswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00288104$ 0.00288104 $ 0.00288104 24 ساعة مرتفع $ 0.0031334$ 0.0031334 $ 0.0031334 عالية طوال الوقت $ 22.66$ 22.66 $ 22.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +8.20% تغير السعر (7 أيام) -34.85%

معلومات سوق Futureswap (FST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: