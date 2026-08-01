سعر Futardio cult اليوم

السعر المباشر لمشروع Futardio cult (FUTARDIO) اليوم هو $ 0.00426031، مع تغير بنسبة 36.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUTARDIO الحالي إلى USD هو $ 0.00426031 لكل FUTARDIO.

يحتل Futardio cult حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,088، مع عرض متداول قدره 13.40M FUTARDIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUTARDIO بين $ 0.00458777 (أدنى) و$ 0.00669189 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.051716، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00228239.

على المدى القصير، تحرك FUTARDIO بمقدار -7.14% خلال الساعة الماضية و-77.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.78K.

معلومات سوق Futardio cult (FUTARDIO)

القيمة السوقية $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K الحجم (24 ساعة) $ 5.78K$ 5.78K $ 5.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K إمداد دورة التداول 13.40M 13.40M 13.40M إجمالي العرض 13,399,859.845449 13,399,859.845449 13,399,859.845449

القيمة السوقية الحالية لـ Futardio cult هي $ 57.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.78K. العرض المتداول لـ FUTARDIO يبلغ 13.40M، مع إجمالي عرض 13399859.845449. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.09K.