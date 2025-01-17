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سعر Fusion AI (FUSION) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 433.74K . يتم تحديث سعر FUSION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fusion AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 699.10K - تغيير سعر Fusion AI خلال اليوم هو -76.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 975.57M

أداء سعر Fusion AI (FUSION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fusion AI مقابل USD هو $ -0.001453636478135612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fusion AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fusion AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fusion AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001453636478135612 -76.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fusion AI (FUSION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fusion AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00198806$ 0.00198806 $ 0.00198806 عالية طوال الوقت $ 0.01321404$ 0.01321404 $ 0.01321404 تغير السعر (1 ساعة) -10.79% تغير السعر (1يوم) -76.35% تغير السعر (7 أيام) -88.95%

معلومات سوق Fusion AI (FUSION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: