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سعر Fuse Dollar V3 (FUSD) المباشر لليوم هو USD 0.975027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fuse Dollar V3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.74 - تغيير سعر Fuse Dollar V3 خلال اليوم هو -2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fuse Dollar V3 (FUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0200550551060049 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0248292575 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0123905456 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.005908753671453 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0200550551060049 -2.01% 30 يوم $ -0.0248292575 -2.54% 60 يوم $ -0.0123905456 -1.27% 90 يوم $ -0.005908753671453 -0.60%

تحليل سعر Fuse Dollar V3 (FUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuse Dollar V3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.973759$ 0.973759 $ 0.973759 24 ساعة مرتفع $ 0.995549$ 0.995549 $ 0.995549 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -2.01% تغير السعر (7 أيام) -1.41%

معلومات سوق Fuse Dollar V3 (FUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: