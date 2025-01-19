سعر Fuse Dollar V3 (FUSD)
سعر Fuse Dollar V3 (FUSD) المباشر لليوم هو USD 0.975027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuse Dollar V3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.74
- تغيير سعر Fuse Dollar V3 خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FUSD.
خلال اليوم، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0200550551060049 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0248292575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.0123905456 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuse Dollar V3 مقابل USD هو $ -0.005908753671453 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0200550551060049
|-2.01%
|30 يوم
|$ -0.0248292575
|-2.54%
|60 يوم
|$ -0.0123905456
|-1.27%
|90 يوم
|$ -0.005908753671453
|-0.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuse Dollar V3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
-2.01%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FUSD إلى AUD
A$1.56979347
|1 FUSD إلى GBP
￡0.79952214
|1 FUSD إلى EUR
€0.94577619
|1 FUSD إلى USD
$0.975027
|1 FUSD إلى MYR
RM4.3876215
|1 FUSD إلى TRY
₺34.54520661
|1 FUSD إلى JPY
¥152.36746929
|1 FUSD إلى RUB
₽99.93051723
|1 FUSD إلى INR
₹84.41783766
|1 FUSD إلى IDR
Rp15,984.04662288
|1 FUSD إلى PHP
₱57.08783085
|1 FUSD إلى EGP
￡E.49.1413608
|1 FUSD إلى BRL
R$5.9476647
|1 FUSD إلى CAD
C$1.40403888
|1 FUSD إلى BDT
৳118.4657805
|1 FUSD إلى NGN
₦1,518.73130601
|1 FUSD إلى UAH
₴41.05838697
|1 FUSD إلى VES
Bs52.651458
|1 FUSD إلى PKR
Rs271.81802706
|1 FUSD إلى KZT
₸517.52483106
|1 FUSD إلى THB
฿33.53117853
|1 FUSD إلى TWD
NT$32.06863803
|1 FUSD إلى CHF
Fr0.88727457
|1 FUSD إلى HKD
HK$7.58571006
|1 FUSD إلى MAD
.د.م9.78927108