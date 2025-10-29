معلومات سعر Furo (FURO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00865713 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.85% تغير السعر (7 أيام) -11.71%

سعر Furo (FURO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FURO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFURO على الإطلاق هو $ 0.00865713، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FURO -- على مدار الساعة الماضية، -2.85% على مدار 24 ساعة، و -11.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Furo (FURO)

القيمة السوقية $ 7.63K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.63K إمداد دورة التداول 997.67M إجمالي العرض 997,674,575.7383333

القيمة السوقية الحالية لـ Furo هي $ 7.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FURO يبلغ 997.67M، مع إجمالي عرض 997674575.7383333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.63K.