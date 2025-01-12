سعر Furio ($FUR)
سعر Furio ($FUR) المباشر لليوم هو USD 0.00147982. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.20. يتم تحديث سعر $FUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Furio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20
- تغيير سعر Furio خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 206.24K
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خلال اليوم، كان سعر Furio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Furio مقابل USD هو $ -0.0000276671 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Furio مقابل USD هو $ -0.0000385232 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Furio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000276671
|-1.86%
|60 يوم
|$ -0.0000385232
|-2.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Furio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Furio offers a deflationary up to 2.5% daily ROI system. Paired with USDC for stability. Participants can compound their daily rewards to achieve optimal results, claim up to 2.5% a day from day 1 of depositing, and earn bonuses by creating teams that offers rewards in a round robin system.
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