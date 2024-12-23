سعر Fungify Token (FUNG)
سعر Fungify Token (FUNG) المباشر لليوم هو USD 0.01001266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 574.42K. يتم تحديث سعر FUNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fungify Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 562.29
- تغيير سعر Fungify Token خلال اليوم هو -3.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.37M
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خلال اليوم، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ -0.00038824459080921 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ -0.0017753877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ +0.0004092454 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00038824459080921
|-3.73%
|30 يوم
|$ -0.0017753877
|-17.73%
|60 يوم
|$ +0.0004092454
|+4.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fungify Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-3.73%
-16.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fungify is two products: Pools is a cross-margin pooled lending protocol that is fully general to any digital asset including NFTs. Index is an NFT ETF that earns yield by lending itself out.
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