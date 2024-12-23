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سعر Fungify Token (FUNG) المباشر لليوم هو USD 0.01001266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 574.42K . يتم تحديث سعر FUNG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fungify Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 562.29 - تغيير سعر Fungify Token خلال اليوم هو -3.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.37M

أداء سعر Fungify Token (FUNG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ -0.00038824459080921 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ -0.0017753877 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ +0.0004092454 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fungify Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00038824459080921 -3.73% 30 يوم $ -0.0017753877 -17.73% 60 يوم $ +0.0004092454 +4.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fungify Token (FUNG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fungify Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0098477$ 0.0098477 $ 0.0098477 24 ساعة مرتفع $ 0.0106254$ 0.0106254 $ 0.0106254 عالية طوال الوقت $ 0.02369175$ 0.02369175 $ 0.02369175 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -3.73% تغير السعر (7 أيام) -16.18%

معلومات سوق Fungify Token (FUNG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: