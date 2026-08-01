سعر Funds are SAFU اليوم

السعر المباشر لمشروع Funds are SAFU (SAFU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAFU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SAFU.

يحتل Funds are SAFU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,049، مع عرض متداول قدره 979.97M SAFU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAFU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00240412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SAFU بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-11.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Funds are SAFU (SAFU)

القيمة السوقية $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.54K$ 24.54K $ 24.54K إمداد دورة التداول 979.97M 979.97M 979.97M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Funds are SAFU هي $ 24.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SAFU يبلغ 979.97M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.54K.