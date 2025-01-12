سعر Funded (FUNDED)
سعر Funded (FUNDED) المباشر لليوم هو USD 0.096952. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUNDED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Funded الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.99
- تغيير سعر Funded خلال اليوم هو -0.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Funded مقابل USD هو $ -0.00084290244570305 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Funded مقابل USD هو $ -0.0264163272 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Funded مقابل USD هو $ +0.0736991486 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Funded مقابل USD هو $ +0.065619023119402316 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00084290244570305
|-0.86%
|30 يوم
|$ -0.0264163272
|-27.24%
|60 يوم
|$ +0.0736991486
|+76.02%
|90 يوم
|$ +0.065619023119402316
|+209.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Funded: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-0.86%
-11.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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