سعر Fund Of Yours (FOY)
سعر Fund Of Yours (FOY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fund Of Yours الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.74
- تغيير سعر Fund Of Yours خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fund Of Yours مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fund Of Yours مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fund Of Yours مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fund Of Yours مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+52.75%
|60 يوم
|$ 0
|-27.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fund Of Yours: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Foy Digital Software Services Company “Foundation Of Yours (FOY)” aims to bring together tens of thousands of digital content producers and more than 3.5 billion fans of social media users in the same market on an affordable and reliable network.
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