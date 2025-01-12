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سعر fUm cOiNn (FUM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.14K . يتم تحديث سعر FUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق fUm cOiNn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.04 - تغيير سعر fUm cOiNn خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 927.21M

أداء سعر fUm cOiNn (FUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.27% 30 يوم $ 0 -49.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر fUm cOiNn (FUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر fUm cOiNn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -21.67%

معلومات سوق fUm cOiNn (FUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: