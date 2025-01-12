سعر fUm cOiNn (FUM)
سعر fUm cOiNn (FUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.14K. يتم تحديث سعر FUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق fUm cOiNn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.04
- تغيير سعر fUm cOiNn خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.21M
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خلال اليوم، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر fUm cOiNn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.27%
|30 يوم
|$ 0
|-49.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر fUm cOiNn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-1.27%
-21.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.
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