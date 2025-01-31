سعر Fufu Token (FUFU)
سعر Fufu Token (FUFU) المباشر لليوم هو USD 0.0000097. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fufu Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.23
- تغيير سعر Fufu Token خلال اليوم هو +3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.0000055136 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.0000058700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.00002603423970853048 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.62%
|30 يوم
|$ -0.0000055136
|-56.84%
|60 يوم
|$ -0.0000058700
|-60.51%
|90 يوم
|$ -0.00002603423970853048
|-72.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fufu Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-28.71%
+3.62%
-36.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FUFU is an Ethereum-based ERC token with the ticker symbol FUFU, presenting a culturally inspired and playful Chinese dog meme coin backed by AI and value appreciation tokenomics. Drawing from the traditional guardian Fu Dog of ancient Chinese history, FUFU boasts a total supply of 8,888,888,888.00 tokens. It leverages a unique approach by integrating an AI-powered trading bot into its ecosystem. Integral to the project's functioning is the FuFu AI bot, which relies on proprietary algorithms to execute daily trades. This trading activity aims to uphold the underlying utility and value of the FUFU token. With its fusion of cultural symbolism, dynamic tax system, token buybacks, and AI-powered trading, FUFU seeks to create a unique and engaging environment for AI-powered dog meme tokens.
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