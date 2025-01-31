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سعر Fufu Token (FUFU) المباشر لليوم هو USD 0.0000097 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FUFU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fufu Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.23 - تغيير سعر Fufu Token خلال اليوم هو +3.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fufu Token (FUFU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.0000055136 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.0000058700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fufu Token مقابل USD هو $ -0.00002603423970853048 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.62% 30 يوم $ -0.0000055136 -56.84% 60 يوم $ -0.0000058700 -60.51% 90 يوم $ -0.00002603423970853048 -72.85%

تحليل سعر Fufu Token (FUFU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fufu Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000093$ 0.0000093 $ 0.0000093 24 ساعة مرتفع $ 0.00001362$ 0.00001362 $ 0.00001362 عالية طوال الوقت $ 0.00139187$ 0.00139187 $ 0.00139187 تغير السعر (1 ساعة) -28.71% تغير السعر (1يوم) +3.62% تغير السعر (7 أيام) -36.73%

معلومات سوق Fufu Token (FUFU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: