سعر Fuertecoin (FUEC)
سعر Fuertecoin (FUEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuertecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.16
- تغيير سعر Fuertecoin خلال اليوم هو +1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fuertecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuertecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuertecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuertecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.59%
|30 يوم
|$ 0
|-58.91%
|60 يوم
|$ 0
|-63.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuertecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+1.59%
-15.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FuerteCoin is a dynamic cryptocurrency primarily aimed at enhancing the gaming experience within the video game universe. While it supports integration with online services, including betting platforms, its main goal is to revolutionize player interaction in digital games.
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