سعر Fud the Pug اليوم

السعر المباشر لمشروع Fud the Pug (FUD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FUD.

يحتل Fud the Pug حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 318,088، مع عرض متداول قدره 57.50T FUD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FUD بمقدار -3.33% خلال الساعة الماضية و-19.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Fud the Pug (FUD)

القيمة السوقية $ 318.09K$ 318.09K $ 318.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 417.61K$ 417.61K $ 417.61K إمداد دورة التداول 57.50T 57.50T 57.50T إجمالي العرض 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fud the Pug هي $ 318.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FUD يبلغ 57.50T، مع إجمالي عرض 75490000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 417.61K.