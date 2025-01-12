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سعر FUBB (FUBB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.89K . يتم تحديث سعر FUBB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FUBB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.83 - تغيير سعر FUBB خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 982.08M

أداء سعر FUBB (FUBB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ 0 -29.31% 60 يوم $ 0 -64.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FUBB (FUBB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FUBB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00225887$ 0.00225887 $ 0.00225887 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -8.51%

معلومات سوق FUBB (FUBB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: