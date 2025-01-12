سعر FUBB (FUBB)
سعر FUBB (FUBB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.89K. يتم تحديث سعر FUBB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FUBB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.83
- تغيير سعر FUBB خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 982.08M
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خلال اليوم، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FUBB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-29.31%
|60 يوم
|$ 0
|-64.33%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر FUBB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.04%
-8.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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