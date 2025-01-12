سعر Fu Bao (FUBAO)
سعر Fu Bao (FUBAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.42K. يتم تحديث سعر FUBAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fu Bao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.02
- تغيير سعر Fu Bao خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.25T
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خلال اليوم، كان سعر Fu Bao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fu Bao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fu Bao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fu Bao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-40.72%
|60 يوم
|$ 0
|-57.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fu Bao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.63%
-11.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members.
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