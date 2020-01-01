توكنوميكس Ftribe Fighters (F2C) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ftribe Fighters (F2C)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ftribe Fighters (F2C) Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. الموقع الرسمي: https://f2nft.games/ اشتر F2C الآن!

توكنوميكس Ftribe Fighters (F2C) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ftribe Fighters (F2C)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 751.49 $ 751.49 $ 751.49 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ftribe Fighters (F2C)

توكنوميكس Ftribe Fighters (F2C): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ftribe Fighters (F2C) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن F2C التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن F2C التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس F2C، استكشف السعر المباشر لتوكن F2C!

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