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سعر Ftribe Fighters (F2C) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.34K . يتم تحديث سعر F2C مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ftribe Fighters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر Ftribe Fighters خلال اليوم هو +20.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 750.05M

أداء سعر Ftribe Fighters (F2C) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +20.68% 30 يوم $ 0 -32.97% 60 يوم $ 0 +25.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ftribe Fighters (F2C)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ftribe Fighters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.216424$ 0.216424 $ 0.216424 تغير السعر (1 ساعة) +11.22% تغير السعر (1يوم) +20.68% تغير السعر (7 أيام) +1.78%

معلومات سوق Ftribe Fighters (F2C)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: