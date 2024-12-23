سعر Ftribe Fighters (F2C)
سعر Ftribe Fighters (F2C) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.34K. يتم تحديث سعر F2C مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ftribe Fighters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Ftribe Fighters خلال اليوم هو +20.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 750.05M
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خلال اليوم، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ftribe Fighters مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+20.68%
|30 يوم
|$ 0
|-32.97%
|60 يوم
|$ 0
|+25.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ftribe Fighters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+11.22%
+20.68%
+1.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics.
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