سعر fTails (FTAILS)
سعر fTails (FTAILS) المباشر لليوم هو USD 0.121186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTAILS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق fTails الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.69
- تغيير سعر fTails خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FTAILS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FTAILS.
خلال اليوم، كان سعر fTails مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر fTails مقابل USD هو $ -0.0567615834 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر fTails مقابل USD هو $ -0.0597515086 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر fTails مقابل USD هو $ -0.15441094753182445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0567615834
|-46.83%
|60 يوم
|$ -0.0597515086
|-49.30%
|90 يوم
|$ -0.15441094753182445
|-56.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر fTails: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
fTails is a gaming and tooling memecoin on the Fantom blockchain
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FTAILS إلى AUD
A$0.19632132
|1 FTAILS إلى GBP
￡0.09816066
|1 FTAILS إلى EUR
€0.11755042
|1 FTAILS إلى USD
$0.121186
|1 FTAILS إلى MYR
RM0.54412514
|1 FTAILS إلى TRY
₺4.2899844
|1 FTAILS إلى JPY
¥19.10739662
|1 FTAILS إلى RUB
₽12.31613318
|1 FTAILS إلى INR
₹10.44259762
|1 FTAILS إلى IDR
Rp1,986.65541984
|1 FTAILS إلى PHP
₱7.149974
|1 FTAILS إلى EGP
￡E.6.119893
|1 FTAILS إلى BRL
R$0.74165832
|1 FTAILS إلى CAD
C$0.17450784
|1 FTAILS إلى BDT
৳14.84892058
|1 FTAILS إلى NGN
₦188.76294918
|1 FTAILS إلى UAH
₴5.14676942
|1 FTAILS إلى VES
Bs6.422858
|1 FTAILS إلى PKR
Rs33.89814792
|1 FTAILS إلى KZT
₸64.25524092
|1 FTAILS إلى THB
฿4.20273048
|1 FTAILS إلى TWD
NT$4.01246846
|1 FTAILS إلى CHF
Fr0.11027926
|1 FTAILS إلى HKD
HK$0.94282708
|1 FTAILS إلى MAD
.د.م1.22276674