سعر FSOCIETY (FSC)
سعر FSOCIETY (FSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.64K. يتم تحديث سعر FSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FSOCIETY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 715.57
- تغيير سعر FSOCIETY خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.17B
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خلال اليوم، كان سعر FSOCIETY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FSOCIETY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FSOCIETY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FSOCIETY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.66%
|30 يوم
|$ 0
|-27.35%
|60 يوم
|$ 0
|-0.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FSOCIETY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-3.66%
-15.35%
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