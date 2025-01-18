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سعر Frutti Dino (FDT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frutti Dino الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.19K - تغيير سعر Frutti Dino خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frutti Dino (FDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.72% 30 يوم $ 0 +2.44% 60 يوم $ 0 +7.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frutti Dino (FDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frutti Dino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 تغير السعر (1 ساعة) -2.66% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) +36.29%

معلومات سوق Frutti Dino (FDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: