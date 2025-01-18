سعر Frutti Dino (FDT)
سعر Frutti Dino (FDT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frutti Dino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.19K
- تغيير سعر Frutti Dino خلال اليوم هو -2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frutti Dino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.72%
|30 يوم
|$ 0
|+2.44%
|60 يوم
|$ 0
|+7.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frutti Dino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.66%
-2.72%
+36.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Frutti Dino" is a casual SRPG(strategy roleplay game) where players use NFT-based dinos with unique, bold personalities to defend their habitat against wild mutants with genetic deformations. It features a range of play-to-earn methods as well as exciting gameplay with a seamlessly designed blockchain ecosystem connected to Frutti Dino's game content. Players are able to mint, upgrade, and burn their NFT-based dinos, which can be also traded anytime through the marketplace. To maximize earnings, players can also lease out dinos, private land, and complete expeditions. Frutti Dino is a platform-independent and can be run on practically any operating system, with mobile optimization for seamless gameplay.
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