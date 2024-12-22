سعر FRUDO (FRUDO)
سعر FRUDO (FRUDO) المباشر لليوم هو USD 1.085. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 822.68K. يتم تحديث سعر FRUDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRUDO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.66K
- تغيير سعر FRUDO خلال اليوم هو +10.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 756.98K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FRUDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FRUDO.
خلال اليوم، كان سعر FRUDO مقابل USD هو $ +0.10433 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRUDO مقابل USD هو $ +11.7432530495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRUDO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRUDO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.10433
|+10.64%
|30 يوم
|$ +11.7432530495
|+1,082.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRUDO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.76%
+10.64%
-15.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frudo is the guardian of Hyperliquid, entrusted with the responsibility of protecting liquidity from the threat of centralized exchanges. Fighting enemies and keeping his community safe is no easy task, but for Frudo, it’s a duty he embraces. As the Hyperliquid ecosystem grows, so do his family and responsibilities. His loyalty and devotion are a powerful inspiration for the exchange’s users, sparking a fire within them to create the strongest community possible, united in their belief in Frudo.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FRUDO إلى AUD
A$1.72515
|1 FRUDO إلى GBP
￡0.85715
|1 FRUDO إلى EUR
€1.03075
|1 FRUDO إلى USD
$1.085
|1 FRUDO إلى MYR
RM4.8825
|1 FRUDO إلى TRY
₺38.18115
|1 FRUDO إلى JPY
¥169.7374
|1 FRUDO إلى RUB
₽111.6899
|1 FRUDO إلى INR
₹92.17075
|1 FRUDO إلى IDR
Rp17,499.99755
|1 FRUDO إلى PHP
₱63.83055
|1 FRUDO إلى EGP
￡E.55.2048
|1 FRUDO إلى BRL
R$6.5968
|1 FRUDO إلى CAD
C$1.55155
|1 FRUDO إلى BDT
৳129.12585
|1 FRUDO إلى NGN
₦1,676.96515
|1 FRUDO إلى UAH
₴45.32045
|1 FRUDO إلى VES
Bs55.335
|1 FRUDO إلى PKR
Rs300.79455
|1 FRUDO إلى KZT
₸567.46585
|1 FRUDO إلى THB
฿37.00935
|1 FRUDO إلى TWD
NT$35.40355
|1 FRUDO إلى CHF
Fr0.96565
|1 FRUDO إلى HKD
HK$8.43045
|1 FRUDO إلى MAD
.د.م10.8717