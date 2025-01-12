سعر Frosty the Polar Bear (FROSTY)
سعر Frosty the Polar Bear (FROSTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.83K. يتم تحديث سعر FROSTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frosty the Polar Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 806.78
- تغيير سعر Frosty the Polar Bear خلال اليوم هو -1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FROSTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FROSTY.
خلال اليوم، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.45%
|30 يوم
|$ 0
|-29.48%
|60 يوم
|$ 0
|-32.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frosty the Polar Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-1.45%
-16.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FROSTY إلى AUD
A$--
|1 FROSTY إلى GBP
￡--
|1 FROSTY إلى EUR
€--
|1 FROSTY إلى USD
$--
|1 FROSTY إلى MYR
RM--
|1 FROSTY إلى TRY
₺--
|1 FROSTY إلى JPY
¥--
|1 FROSTY إلى RUB
₽--
|1 FROSTY إلى INR
₹--
|1 FROSTY إلى IDR
Rp--
|1 FROSTY إلى PHP
₱--
|1 FROSTY إلى EGP
￡E.--
|1 FROSTY إلى BRL
R$--
|1 FROSTY إلى CAD
C$--
|1 FROSTY إلى BDT
৳--
|1 FROSTY إلى NGN
₦--
|1 FROSTY إلى UAH
₴--
|1 FROSTY إلى VES
Bs--
|1 FROSTY إلى PKR
Rs--
|1 FROSTY إلى KZT
₸--
|1 FROSTY إلى THB
฿--
|1 FROSTY إلى TWD
NT$--
|1 FROSTY إلى CHF
Fr--
|1 FROSTY إلى HKD
HK$--
|1 FROSTY إلى MAD
.د.م--