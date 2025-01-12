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سعر Frosty the Polar Bear (FROSTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.83K . يتم تحديث سعر FROSTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frosty the Polar Bear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 806.78 - تغيير سعر Frosty the Polar Bear خلال اليوم هو -1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Frosty the Polar Bear (FROSTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frosty the Polar Bear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.45% 30 يوم $ 0 -29.48% 60 يوم $ 0 -32.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frosty the Polar Bear (FROSTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frosty the Polar Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00835593$ 0.00835593 $ 0.00835593 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -1.45% تغير السعر (7 أيام) -16.66%

معلومات سوق Frosty the Polar Bear (FROSTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: