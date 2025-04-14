سعر FROP (FROP)
سعر FROP (FROP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.90K. يتم تحديث سعر FROP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FROP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 936.52M
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خلال اليوم، كان سعر FROP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.11%
|60 يوم
|$ 0
|-50.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-18.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FROP is a memecoin based on $FWOGs dev Deecayz plushie, together with $FWOG we will bring the whole family back together. $FROP is a meme coin that is created to have fun together and build a strong organic community. FROP is on a mission to achieve level 100 together with all the community members. The adventure is to follow get close to FWOG. Deecayz is actively involved in the growth of the project together with the CTO team.
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