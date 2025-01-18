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سعر FrooDoo (FODO) المباشر لليوم هو USD 0.00221782 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FODO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FrooDoo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 538.17 - تغيير سعر FrooDoo خلال اليوم هو +7.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FrooDoo (FODO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ +0.00016098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ -0.0001246998 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ +0.0005488951 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016098 +7.83% 30 يوم $ -0.0001246998 -5.62% 60 يوم $ +0.0005488951 +24.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FrooDoo (FODO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FrooDoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00198863$ 0.00198863 $ 0.00198863 24 ساعة مرتفع $ 0.00233201$ 0.00233201 $ 0.00233201 عالية طوال الوقت $ 0.01456143$ 0.01456143 $ 0.01456143 تغير السعر (1 ساعة) -2.88% تغير السعر (1يوم) +7.83% تغير السعر (7 أيام) +26.98%

معلومات سوق FrooDoo (FODO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: