سعر FrooDoo (FODO)
سعر FrooDoo (FODO) المباشر لليوم هو USD 0.00221782. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FODO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FrooDoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 538.17
- تغيير سعر FrooDoo خلال اليوم هو +7.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ +0.00016098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ -0.0001246998 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ +0.0005488951 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FrooDoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016098
|+7.83%
|30 يوم
|$ -0.0001246998
|-5.62%
|60 يوم
|$ +0.0005488951
|+24.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FrooDoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.88%
+7.83%
+26.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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