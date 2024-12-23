سعر FrontFanz (FANX)
سعر FrontFanz (FANX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.37K. يتم تحديث سعر FANX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FrontFanz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K
- تغيير سعر FrontFanz خلال اليوم هو -5.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 243.37M
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خلال اليوم، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.11%
|30 يوم
|$ 0
|+151.65%
|60 يوم
|$ 0
|+169.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FrontFanz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.74%
-5.11%
-39.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform.
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