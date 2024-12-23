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سعر FrontFanz (FANX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.37K . يتم تحديث سعر FANX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FrontFanz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.31K - تغيير سعر FrontFanz خلال اليوم هو -5.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 243.37M

أداء سعر FrontFanz (FANX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FrontFanz مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.11% 30 يوم $ 0 +151.65% 60 يوم $ 0 +169.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FrontFanz (FANX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FrontFanz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.050385$ 0.050385 $ 0.050385 تغير السعر (1 ساعة) +1.74% تغير السعر (1يوم) -5.11% تغير السعر (7 أيام) -39.28%

معلومات سوق FrontFanz (FANX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: