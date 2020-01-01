توكنوميكس Frogo The Lord (FROGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Frogo The Lord (FROGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Frogo The Lord (FROGO) FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently. الموقع الرسمي: https://frogo.fun/ اشتر FROGO الآن!

توكنوميكس Frogo The Lord (FROGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Frogo The Lord (FROGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.53K $ 9.53K $ 9.53K إجمالي العرض: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M العرض المتداول: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.53K $ 9.53K $ 9.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Frogo The Lord (FROGO)

توكنوميكس Frogo The Lord (FROGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Frogo The Lord (FROGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FROGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FROGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FROGO، استكشف السعر المباشر لتوكن FROGO!

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