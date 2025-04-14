سعر Frogo The Lord (FROGO)
سعر Frogo The Lord (FROGO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83K. يتم تحديث سعر FROGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frogo The Lord الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Frogo The Lord خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 977.50M
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خلال اليوم، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogo The Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.81%
-32.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.
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