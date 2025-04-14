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سعر Frogo The Lord (FROGO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83K . يتم تحديث سعر FROGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frogo The Lord الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Frogo The Lord خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 977.50M

أداء سعر Frogo The Lord (FROGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogo The Lord مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frogo The Lord (FROGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogo The Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -32.69%

معلومات سوق Frogo The Lord (FROGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: