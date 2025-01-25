سعر Froggy Friends (TAD)
سعر Froggy Friends (TAD) المباشر لليوم هو USD 16.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.68K. يتم تحديث سعر TAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froggy Friends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.29
- تغيير سعر Froggy Friends خلال اليوم هو -9.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
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خلال اليوم، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ -1.81757814625842 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ -5.0681103330 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ +23.5780112490 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.81757814625842
|-9.77%
|30 يوم
|$ -5.0681103330
|-30.22%
|60 يوم
|$ +23.5780112490
|+140.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froggy Friends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-9.77%
-11.09%
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