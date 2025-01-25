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سعر Froggy Friends (TAD) المباشر لليوم هو USD 16.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.68K . يتم تحديث سعر TAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Froggy Friends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.29 - تغيير سعر Froggy Friends خلال اليوم هو -9.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K

أداء سعر Froggy Friends (TAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ -1.81757814625842 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ -5.0681103330 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ +23.5780112490 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Froggy Friends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.81757814625842 -9.77% 30 يوم $ -5.0681103330 -30.22% 60 يوم $ +23.5780112490 +140.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Froggy Friends (TAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Froggy Friends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.63$ 16.63 $ 16.63 24 ساعة مرتفع $ 18.78$ 18.78 $ 18.78 عالية طوال الوقت $ 823.5$ 823.5 $ 823.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -9.77% تغير السعر (7 أيام) -11.09%

معلومات سوق Froggy Friends (TAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: