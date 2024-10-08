توكنوميكس Frogg and Ratt (FRATT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Frogg and Ratt (FRATT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Frogg and Ratt (FRATT) Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. الموقع الرسمي: https://www.fratt.xyz/ اشتر FRATT الآن!

توكنوميكس Frogg and Ratt (FRATT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Frogg and Ratt (FRATT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.16K $ 12.16K $ 12.16K إجمالي العرض: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M العرض المتداول: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00005551 $ 0.00005551 $ 0.00005551 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Frogg and Ratt (FRATT)

توكنوميكس Frogg and Ratt (FRATT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Frogg and Ratt (FRATT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRATT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRATT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRATT، استكشف السعر المباشر لتوكن FRATT!

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