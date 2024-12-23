سعر Frogg and Ratt (FRATT)
سعر Frogg and Ratt (FRATT) المباشر لليوم هو USD 0.01229925. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M. يتم تحديث سعر FRATT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frogg and Ratt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.55K
- تغيير سعر Frogg and Ratt خلال اليوم هو -3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 144.24M
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خلال اليوم، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ -0.00039433997787007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ -0.0046614452 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00039433997787007
|-3.10%
|30 يوم
|$ -0.0046614452
|-37.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogg and Ratt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-3.10%
-22.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.
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