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سعر Frogg and Ratt (FRATT) المباشر لليوم هو USD 0.01229925 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M . يتم تحديث سعر FRATT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frogg and Ratt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.55K - تغيير سعر Frogg and Ratt خلال اليوم هو -3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 144.24M

أداء سعر Frogg and Ratt (FRATT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ -0.00039433997787007 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ -0.0046614452 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frogg and Ratt مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00039433997787007 -3.10% 30 يوم $ -0.0046614452 -37.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frogg and Ratt (FRATT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frogg and Ratt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01208202$ 0.01208202 $ 0.01208202 24 ساعة مرتفع $ 0.01320982$ 0.01320982 $ 0.01320982 عالية طوال الوقت $ 0.02413011$ 0.02413011 $ 0.02413011 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -22.49%

معلومات سوق Frogg and Ratt (FRATT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: