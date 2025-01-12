سعر FrogeX (FROGEX)
سعر FrogeX (FROGEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FROGEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FrogeX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر FrogeX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 410.76
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خلال اليوم، كان سعر FrogeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FrogeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FrogeX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FrogeX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-35.19%
|60 يوم
|$ 0
|+103.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FrogeX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World’s Best EcoDefi token.
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