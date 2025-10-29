معلومات سعر Frog X Toad 6900 (FXT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00001196$ 0.00001196 $ 0.00001196 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -7.27% تغير السعر (7 أيام) -23.30% تغير السعر (7 أيام) -23.30%

سعر Frog X Toad 6900 (FXT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FXT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFXT على الإطلاق هو $ 0.00001196، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FXT -0.37% على مدار الساعة الماضية، -7.27% على مدار 24 ساعة، و -23.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Frog X Toad 6900 (FXT)

القيمة السوقية $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K إمداد دورة التداول 69.00B 69.00B 69.00B إجمالي العرض 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Frog X Toad 6900 هي $ 34.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FXT يبلغ 69.00B، مع إجمالي عرض 69000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.78K.