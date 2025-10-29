سعر Frog X Toad 6900 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FXT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FXT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Frog X Toad 6900 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FXT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FXT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن FXT

معلومات سعر FXT

الوثيقة البيضاء لـ FXT

الموقع الرسمي لـ FXT

اقتصاد توكن FXT

توقعات سعر FXT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Frog X Toad 6900

سعر Frog X Toad 6900 (FXT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FXT إلى USD:

--
----
-7.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Frog X Toad 6900 (FXT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:55 (UTC+8)

معلومات سعر Frog X Toad 6900 (FXT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001196
$ 0.00001196$ 0.00001196

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-7.27%

-23.30%

-23.30%

سعر Frog X Toad 6900 (FXT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FXT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFXT على الإطلاق هو $ 0.00001196، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FXT -0.37% على مدار الساعة الماضية، -7.27% على مدار 24 ساعة، و -23.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 34.78K
$ 34.78K$ 34.78K

--
----

$ 34.78K
$ 34.78K$ 34.78K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Frog X Toad 6900 هي $ 34.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FXT يبلغ 69.00B، مع إجمالي عرض 69000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.78K.

سجل سعر Frog X Toad 6900 (FXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frog X Toad 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog X Toad 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog X Toad 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog X Toad 6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.27%
30 يوم$ 0-37.08%
60 يوم$ 0-86.29%
90 يوم$ 0--

ما هو Frog X Toad 6900 ( FXT )

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Frog X Toad 6900 (FXT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Frog X Toad 6900 (USD)

كم ستكون قيمة Frog X Toad 6900 (FXT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Frog X Toad 6900 (FXT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Frog X Toad 6900.

تحقق الآن من توقعات سعر Frog X Toad 6900!

عملة FXT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Frog X Toad 6900 (FXT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Frog X Toad 6900 (FXT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FXT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Frog X Toad 6900 (FXT)

كم يساوي Frog X Toad 6900 (FXT) اليوم؟
سعر FXT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FXT إلى USD الحالي؟
سعر FXT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Frog X Toad 6900 ؟
القيمة السوقية لعملة FXT هي $ 34.78K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FXT؟
العرض المتداول لتوكن FXT هو 69.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FXT؟
حقق FXT سعرًا قياسيًا قدره 0.00001196 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FXT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FXT.
ما هو حجم تداول FXT؟
حجم تداول FXT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FXT هذا العام؟
قد يرتفع FXT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FXT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:55 (UTC+8)

تحديثات Frog X Toad 6900 (FXT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,016.42
$113,016.42$113,016.42

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.27
$4,002.27$4,002.27

-2.30%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04238
$0.04238$0.04238

-8.74%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.71
$197.71$197.71

-0.59%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2000
$3.2000$3.2000

-17.04%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.27
$4,002.27$4,002.27

-2.30%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,016.42
$113,016.42$113,016.42

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.71
$197.71$197.71

-0.59%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6425
$2.6425$2.6425

+0.24%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19495
$0.19495$0.19495

-2.41%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.14000
$0.14000$0.14000

+6,900.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004071
$0.00004071$0.00004071

+526.30%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.180
$2.180$2.180

+190.66%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000367
$0.000000000000000000000367$0.000000000000000000000367

+115.88%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000180
$0.0000000180$0.0000000180

+109.30%