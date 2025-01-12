احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEEN.

سعر Frog Wif Peen (PEEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frog Wif Peen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K - تغيير سعر Frog Wif Peen خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Frog Wif Peen (PEEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ 0 -74.42% 60 يوم $ 0 -58.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frog Wif Peen (PEEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frog Wif Peen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -56.16%

معلومات سوق Frog Wif Peen (PEEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: