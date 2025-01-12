سعر Frog Wif Peen (PEEN)
سعر Frog Wif Peen (PEEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frog Wif Peen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K
- تغيير سعر Frog Wif Peen خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog Wif Peen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-74.42%
|60 يوم
|$ 0
|-58.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frog Wif Peen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+0.10%
-56.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Pepe NFT’s (Scoogi) on Solana recently created a memecoin called “Frog Wif Peen” associated with the project. The original creator of the Pepe meme and NFT on Ethereum is the same creator of the Solana NFT.
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