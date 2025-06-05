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سعر Frog Games (FG) المباشر لليوم هو USD 0.00349976 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.50M . يتم تحديث سعر FG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frog Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Frog Games خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.34M

أداء سعر Frog Games (FG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frog Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frog Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frog Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frog Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frog Games (FG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frog Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00338602$ 0.00338602 $ 0.00338602 24 ساعة مرتفع $ 0.00361389$ 0.00361389 $ 0.00361389 عالية طوال الوقت $ 0.00381228$ 0.00381228 $ 0.00381228 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -0.73%

معلومات سوق Frog Games (FG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: