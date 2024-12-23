سعر Fringe Finance (FRIN)
سعر Fringe Finance (FRIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.30K. يتم تحديث سعر FRIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fringe Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.39K
- تغيير سعر Fringe Finance خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|+21.77%
|60 يوم
|$ 0
|+47.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fringe Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-0.30%
+4.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets.
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