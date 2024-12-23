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سعر Fringe Finance (FRIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 804.30K . يتم تحديث سعر FRIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fringe Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.39K - تغيير سعر Fringe Finance خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Fringe Finance (FRIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fringe Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ 0 +21.77% 60 يوم $ 0 +47.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fringe Finance (FRIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fringe Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.082029$ 0.082029 $ 0.082029 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) +4.42%

معلومات سوق Fringe Finance (FRIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: