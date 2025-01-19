سعر FriendTech33 (FTW)
سعر FriendTech33 (FTW) المباشر لليوم هو USD 0.586403. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FriendTech33 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.96
- تغيير سعر FriendTech33 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FriendTech33 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FriendTech33 مقابل USD هو $ -0.0405144659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FriendTech33 مقابل USD هو $ +0.0372895426 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FriendTech33 مقابل USD هو $ +0.0824478312953939 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0405144659
|-6.90%
|60 يوم
|$ +0.0372895426
|+6.36%
|90 يوم
|$ +0.0824478312953939
|+16.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FriendTech33: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? FT33 DAO is building $FTW, a community-owned, decentralized and censorship-resistant reserve currency that is backed by friend tech assets, deeply liquid and & supports the rapidly growing SocialFi ecosystem. What makes your project unique? Dao backed by FT keys History of your project. Just launched by Velocimeter team What’s next for your project? Buying more bluechips FT keys to grow the treasure What can your token be used for? 1 ACTS AS A CLAIM ON ANY FRIEND TECH AIRDROP GENERATED BY THE PROTOCOL & TREASURY ACTIVITIES 2 GRANTS VOTING POWER OVER THE DIRECTION OF THE DAO 3 PROVIDES EXCLUSIVE ACCESS TO HIDDEN CHATS AND NETWORKS THROUGHOUT THE FT DAO ECOSYSTEM
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