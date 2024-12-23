سعر Friends With Benefits Pro (FWB)
سعر Friends With Benefits Pro (FWB) المباشر لليوم هو USD 1.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M. يتم تحديث سعر FWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Friends With Benefits Pro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K
- تغيير سعر Friends With Benefits Pro خلال اليوم هو -3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 597.46K
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خلال اليوم، كان سعر Friends With Benefits Pro مقابل USD هو $ -0.077018720220379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Friends With Benefits Pro مقابل USD هو $ +0.5631783140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Friends With Benefits Pro مقابل USD هو $ +0.0671177920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Friends With Benefits Pro مقابل USD هو $ -0.688218949955244 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.077018720220379
|-3.82%
|30 يوم
|$ +0.5631783140
|+29.03%
|60 يوم
|$ +0.0671177920
|+3.46%
|90 يوم
|$ -0.688218949955244
|-26.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Friends With Benefits Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-3.82%
-24.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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