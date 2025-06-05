سعر FridonAI (FRAI)
سعر FridonAI (FRAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.11K. يتم تحديث سعر FRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FridonAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FridonAI خلال اليوم هو -3.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 829.66M
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خلال اليوم، كان سعر FridonAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FridonAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FridonAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FridonAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FridonAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-3.68%
-22.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools.
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