سعر FRGX Finance (FRGX)
سعر FRGX Finance (FRGX) المباشر لليوم هو USD 0.00999278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRGX Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FRGX Finance خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ +0.00024082 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ -0.0022670260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ +0.0041767012 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ -0.000895936132490152 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024082
|+2.47%
|30 يوم
|$ -0.0022670260
|-22.68%
|60 يوم
|$ +0.0041767012
|+41.80%
|90 يوم
|$ -0.000895936132490152
|-8.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRGX Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+2.47%
-1.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FRGX Token is a free market token on the BNB Chain blockchain with an open smart contract code and a limited emission.
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