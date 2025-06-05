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سعر FRGX Finance (FRGX) المباشر لليوم هو USD 0.00999278 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FRGX Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FRGX Finance خلال اليوم هو +2.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FRGX Finance (FRGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ +0.00024082 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ -0.0022670260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ +0.0041767012 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FRGX Finance مقابل USD هو $ -0.000895936132490152 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024082 +2.47% 30 يوم $ -0.0022670260 -22.68% 60 يوم $ +0.0041767012 +41.80% 90 يوم $ -0.000895936132490152 -8.22%

تحليل سعر FRGX Finance (FRGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FRGX Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00964152$ 0.00964152 $ 0.00964152 24 ساعة مرتفع $ 0.01002771$ 0.01002771 $ 0.01002771 عالية طوال الوقت $ 0.437533$ 0.437533 $ 0.437533 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +2.47% تغير السعر (7 أيام) -1.21%

معلومات سوق FRGX Finance (FRGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: